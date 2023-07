SIENA – La musica, con tanta più forza nella Piazza del Campo, può avere un potere forte. Anche quello di consolidare la collaborazione fra il Comune e l’Accademia Chigiana.

Partner mercoledì 19 luglio, ‘Concerto per l’Italia’, terza edizione, fra i migliori appuntamenti sinfonici del cartellone estivo, per ritornare nella conchiglia.

Ed ancora insieme Comune e Chigiana, il 22 luglio, sempre con ingresso gratuito in Piazza del Campo, per il concerto momento delle celebrazioni per il Centenario della Micat in Vertice.

«Due grandi occasioni che – ha detto il presidente dell’Accademia Musicale Chigiana Carlo Rossi in occasione della presentazione – confermano la nostra intesa con il Comune di Siena. Il rinnovato accordo è la premessa per i migliori progetti e collaborazioni a vantaggio di grandi risultati.

Il modello valorizza il mecenatismo che distingue la Chigiana: prima grazie al suo fondatore il conte Guido Chigi Saracini, dopo con la gestione della Banca Mps ed oggi della Fondazione Monte dei Paschi. L’altra grande occasione è la promozione che, grazie alla diretta e alle riprese della Rai, riservata a pochi eventi eccezionali, eleva la Chigiana e Siena in Italia e nel mondo».

Due grandi eventi anticipati dalle migliori premesse. «La partnership con la Chigiana è motivo di soddisfazione per il Comune di Siena che – ha affermato il sindaco Nicoletta Fabio – è sempre disponibile a rispondere alle migliori sollecitazioni a vantaggio della sua collettività. Partecipiamo con un alto impegno e sforzo organizzativo del nostro personale, stimolato dall’occasione. L’auspicio è che questi eventi aprano la strada ad altre comuni azioni».

I concerti in Piazza del Campo hanno già scritto con le precedenti edizioni, importanti pagine di storia. Le ha ricordate il direttore artistico della Chigiana Nicola Sani. «Nel 2021, quado il mondo stava uscendo dalla tragedia della pandemia, che ha devastato lo spettacolo e la musica, la Chigiana ha voluto dare uno stimolo ed un esempio organizzando la prima edizione del Concerto per l’Italia. L’eccezionale risultato ci ha stimolati ad andare avanti, sempre con artisti di livello mondiale e un repertorio superiore, per arrivare nel 2023 al concerto del 19 luglio. 2023: Quest’anno vede per la prima volta dirigere alla Chigiana Daniele Gatti, alla testa dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con Lilya Zilberstein solista al pianoforte. Il programma comprende due capolavori assoluti del grande repertorio sinfonico: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 Patetica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Riconoscimento del ruolo della Chigiana e dell’importanza internazionale dello spettacolo, occasione per promuovere Siena in Italia e non solo, Rai Cultura realizzerà la produzione televisiva del concerto, trasmesso in diretta su RAI 5 e RaiPlay, in diretta radiofonica su Radio3».

La festa della musica continua nella Piazza del Campo iI 22 luglio quando, ha continuato Sani, «l’Orchestra della Toscana, diretta da Simone Bernardini, accompagnerà il violinista Uto Ughi, appuntamento delle manifestazioni celebrative per il Centenario delle attività concertistiche della Chigiana. Il celebre musicista, già allievo dell’Accademia, sarà protagonista dell’esecuzione del Preludio e Allegro in mi minore nello stile di Pugnani di Fritz Kreisler, del Concerto per violino e orchestra n. 1 in sol minore Op.26 di Max Bruch: la seconda parte del concerto sarà dedicata alla Sinfonia n. 4 in la maggiore Italiana di Felix Mendelssohn-Bartholdy».

A fare più grandi questi eventi, con l’imponente sforzo organizzativo, i numeri di un’occasione da annale. «Duemilacinquecento i posti a sedere, con prenotazione obbligatoria, nella nicchia – ha spiegato il direttore amministrativo della Chigiana Angelo Armiento -, con un’affluenza, anche negli esercizi aperti, di cinquemila presenze nella Piazza del Campo dove l’accesso, per status, resta libero. Tutto questo sarà possibile grazie ad una macchina organizzativa che è partita oltre un anno fa. Sul grande palco mediamente oltre ottanta artisti e orchestrali: regaleranno ogni sera due ore di grande musica di cui la Chigiana è ambasciatrice nel mondo».

Inizio del Concerto per l’Italia, ore 21,30. Ai microfoni Rai Elena Biggioggero e Francesco Antonioni. Il 22 luglio, inizio concerto ore 22. Per info, biglietti, informazioni