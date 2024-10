CHIUSI – Nove spettacoli, da novembre ad aprile 2025, con un cartellone che porta in scena grandi interpreti e una selezione della produzione italiana, fra classici e novità drammaturgiche.

È la stagione 2024-2025 del Teatro Mascagni di Chiusi, sei spettacoli in abbonamento e tre ‘fuori’, dalla partnership tra Fondazione Orizzonti d’Arte, Comune di Chiusi e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Altre le novità nel panorama culturale di Chiusi, con Roberto Latini, direttore artistico di OrizzontiFestival della Città di Chiusi per il prossimo triennio. La commissione esaminatrice ha selezionato Latini tra settanta proposte di candidatura, dopo il bando pubblico emesso dalla Fondazione. Professionista affermato, attore, regista, tra i più apprezzati degli ultimi decenni, Latini è interprete e creatore di un teatro di poesia in sintonia con i grandi testi.

Il Teatro Mascagni alza il sipario sabato 23 novembre con Federico Buffa in ‘ La Milonga del Futbol’, regia Pierluigi Iorio. Il giornalista, che ha reinventato lo storytelling sportivo, porta in scena un viaggio albiceleste tra Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi.

«Il nostro obiettivo – afferma Giannetto Marchettini, presidente Fondazione Orizzonti d’Arte – era in primis quello di consolidare gli ottimi risultati della precedente stagione e non deludere le attese. Abbiamo realizzato un cartellone vario: parleremo di sport, andremo dal teatro classico con Molière alla danza. Ospiteremo Gianluca Gori ed il suo personaggio Drusilla Foer, avremo in scena con Perfetti Sconosciuti un cast di affermati attori. Siamo soddisfatti per questa stagione, partner Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Chiusi».

«Un nuovo programma e una diversa avventura culturale accompagneranno i cittadini di Chiusi fino ad aprile – osserva Cristina Scaletti, presidente Fondazione Toscana Spettacolo onlus -. Il cartellone presenta occasioni di riflessione e di divertimento. Una stagione che, ci auguriamo, possa essere apprezzata da un pubblico attento e sempre più ampio».

«I titoli in cartellone per la prossima stagione del Teatro Mascagni confermano l’impegno della Fondazione Toscana Spettacolo per un’offerta culturale immersa nel presente, che non dimentica il passato», spiega Patrizia Coletta, direttrice Fondazione Toscana Spettacolo.

Si torna al Teatro Mascagni sabato 21 dicembre con ‘Il Malato Immaginario‘ da Moliere, con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini. Sabato 11 gennaio, ‘The Showcase’, fuori abbonamento, concerto di Paul Mazzolini in arte Gazebo..

Sabato 18 gennaio spazio alla danza: sul palco del Mascagni arriva Caruso: Passione 2.0 ‘è una catena ormai che scioglie il sangue dint’e vene sai’, con Emanuela Bianchini. Si prosegue domenica 9 febbraio con Drusilla Foer e ‘Venere Nemica’. Ispirato alla favola di Apuleio ‘Amore e Psiche’. Martedì 25 febbraio Paolo Calabresi in ‘Perfetti Sconosciuti’. Martedì 18 marzo Paolo Mazzarelli in ‘Orazio’, fuori abbonamento.

Mercoledì 2 aprile in scena ‘Salveremo il mondo prima dell’alba’. Fuori abbonamento sabato 12 aprile lo spettacolo finale ‘Tds Asulti’.