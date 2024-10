FUCECCHIO – A mancare all’appello sarebbero duecento pezzi pregiati. Bottino di un colpo messo a segno stanotte in un fabbrica di scarpe di lusso a Fucecchio (Firenze).

Per sfondare il cancello i ladri hanno usato una decina di mezzi rubati in precedenza da una concessionaria di San Miniato. Poi la fuga, agevolata dai chiodi disseminati sull’asfalto, che hanno anche causato dei danni ad alcuni automobilisti di passaggio in zona.

Per motivi di ordine pubblico sono state chiuse la Strada Provinciale 11 / Circonvallazione di Fucecchio, Viale Colombo e alcune strade limitrofe. Di conseguenza i servizi di Trasporto Scolastico e di Trasporto Pubblico Locale da e per Ponte a Cappiano, Vedute, Querce, Pinete e Galleno, sono stati sospesi.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!