LIVORNO – Simone Lenzi alla fine ha fatto un passo indietro. L’ormai ex assessore alla Cultura a Livorno ha deciso di farsi da parte dopo le polemiche scatenate dai suoi tweet.

Frasi definite transfobiche oppure che avevano come bersaglio Il Fatto Quotidiano e lo storico Luciano Canfora. In particolare hanno avuto risalto le affermazioni fatte quando era in corso la Biennale di Venezia. “Alla Biennale di Venezia ci tengono a farci sapere che la donna quintessenziale ha la minchia. E no, non è che siamo borghesi scandalizzati. Siamo borghesi annoiati a morte da questo lavaggio del cervello, da questa prevedibilità, da questa predica continua”, aveva scritto Lenzi. Da qui le richieste di dimissioni, arrivate sia da destra che da sinistra.

Accettate ovviamente dal sindaco Luca Salvetti. “Si tratta della prima disarmonia della squadra di giunta dal 2019 e di dimissioni come unica strada percorribile. Simone si è assunto le responsabilità; ha chiesto scusa ma non poteva bastare”, ha sottolineato il primo cittadino.

