Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso i lavori avviati da Anas per il risanamento strutturale
e ammodernamento delle barriere di sicurezza del viadotto “Docciola”, a San Casciano, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’infrastruttura.
Per consentire alcune fasi dei lavori è necessaria la chiusura temporanea del raccordo Siena-Firenze in entrambe le direzioni tra gli svincoli di San Casciano Nord e San Casciano Sud, dalle 21:00 di mercoledì 1° ottobre alle 6:00 del giorno successivo.
Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.