GROSSETO – Edoardo, Iacopo e Michele: tre giovani amici con una gran voglia di far succedere qualcosa di unico nella propria città. Sono loro i protagonisti di “Margini” la commedia punk che segna l’esordio nel lungometraggio di Niccolò Falsetti.

La trama

I tre vivono a Grosseto, nella bella e tranquilla provincia toscana, nota per i suoi paesaggi, la natura, il suo mare. Ma la città va loro stretta: stanchi di esibirsi tra sagre e feste paesane, accoglieranno come un’opportunità imperdibile andare a suonare a Bologna per aprire il l concerto dei Defense, famosa band hardcore americana. Improvvisamente però, il concerto viene annullato. I tre amici, senza darsi per vinti, si lanceranno allora in un’impresa ambiziosa ma non impossibile: portare i Defense a Grosseto. La band accetta, ma i paradossi della vita in provincia renderanno l’impresa decisamente più ardua del previsto, rischiando perfino di mettere a rischio l’amicizia tra i tre giovani protagonisti.

Ciak dal 19 aprile

È questa la trama del film, le cui riprese cominceranno a Grosseto a partire dal 19 aprile, prodotto da dispàrte e Manetti bros. Film con Rai Cinema, sostenuto da Toscana Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il cinema, grazie al supporto del MiC – Direzione generale Cinema e audiovisivo, il patrocinio del Comune di Grosseto e il sostegno o di Conad. Il film vede protagonisti tre giovani attori italiani: il grossetano Francesco Turbanti (Michele), noto per le sue interpretazioni ne I primi della lista, di Roan Johnson, Una questione privata, di Paolo e Vittorio Taviani, Acciaio, di Stefano Mordini, L’Universale, di Federico Micali; Emanuele Linfatti (Edoardo), che ha al suo attivo già due interpretazioni, ne Il silenzio grande, di Alessandro Gassmann e ne La belva, di Ludovico Di Martino; e un altro interprete toscano, il livornese Matteo Creatini (Iacopo), già protagonista di Short Skin, del regista fiorentino Duccio Chiarini.

Il regista: «La provincia, prima o poi, diventa troppo stretta per contenere i sogni dei più giovani»

«Cos’è una commedia punk? È la storia di un gruppo di amici che si fissa su un obiettivo apparentemente facile: quello di organizzare un concerto con una band americana in una piccola città di provincia. Quello che Miche, Edo e Iac ancora non sanno, è che il rumore e la rabbia del punk faticano a coesistere con il silenzio della loro polverosa Grosseto – ha dichiarato il regista Falsetti – . È così che nasce Margini, dalle esperienze vissute dai suoi due autori, grossetani e musicisti in un gruppo punk, e dalla consapevolezza che la provincia, prima o poi, diventa troppo stretta per contenere i sogni dei più giovani. E che, se non se ne scappa in tempo, si rischia di diventare parte delle stesse dinamiche in cui si faticava così tanto a riconoscersi».

«Grosseto sia una realtà ricca di bellezza e di risorse da offrire»

«Siamo particolarmente emozionati per l’incontro odierno – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Luca Agresti, vicesindaco ed assessore con delega alla Cultura e alle Mura medicee -. Siamo convinti che Grosseto sia una realtà ricca di bellezza e di risorse da offrire. Inoltre, non possiamo che essere fieri nel vedere degli spazi, che fino a ieri erano colpiti dal degrado e dall’incuria, così curati e protagonisti di eventi di particolare rilievo. Ovviamente, oltre che ringraziare tutti coloro che hanno voluto realizzare le riprese di ‘Margini’ nella nostra città, vogliamo cogliere l’occasione per rivolgere un sentito plauso a Istituzione Le Mura e alla cooperativa Uscita di Sicurezza».