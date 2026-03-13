Tempo lettura: 2 minuti

PISTOIA – Tornano a Pistoia dal 17 al 22 marzo i Climate Fiction Days, la prima rassegna che parla di crisi climatica attraverso i libri, con storie che immaginano il futuro e aiutano a capire il presente.

Ma la scrittura non è l’unico modo di affrontare il tema del clima: nei Climate Fiction Days c’è spazio anche per tanti altri linguaggi, come il teatro, il fumetto, la musica, la tv e la tecnologia.

Sottolinea l’assessore alla Cultura Benedetta Menichelli: «I Climate Fiction Days, che quest’anno si inseriscono all’interno del programma di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, dimostrano quanto la cultura possa essere uno strumento potente per affrontare le grandi sfide del nostro tempo, a partire da quella climatica».

E aggiunge: «La rassegna si distingue per la poliedricità delle proposte, che accanto alla letteratura coinvolgono molti altri linguaggi espressivi e numerose voci del mondo culturale e scientifico, trasformando la città in uno spazio di confronto e immaginazione sul futuro del pianeta. Iniziative come questa rendono accessibile a tutti il tema della crisi climatica e aiutano a costruire maggiore consapevolezza collettiva».

Commenta Alessandra Repossi, ideatrice e direttrice artistica dell’evento: «Credo che la letteratura e gli altri linguaggi narrativi possano raccontare la crisi climatica non solo alla nostra mente razionale, come fanno giustamente i testi scientifici, ma anche all’immaginazione e alle emozioni. Queste possono farci capire e sentire fino in fondo quanto stiamo cambiando la nostra Terra e spingerci a intervenire attivamente per mitigare la crisi climatica. In tal senso credo davvero che la letteratura verde possa contribuire a salvare il pianeta».

La terza edizione dei Climate Fiction Days si svolgerà in 6 giorni consecutivi, dal 17 al 22 marzo, nei quali si susseguiranno 16 eventi con 35 ospiti in 9 diverse location pistoiesi, in particolare negli spazi della Biblioteca San Giorgio, cuore pulsante della Capitale Italiana del Libro 2026.

Info e programma

Programma e informazioni si trovano sul sito climatefictiondays.it e sui profili Instagram e Facebook climatefictiondays.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti; i laboratori per bambini e ragazzi sono su prenotazione.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici