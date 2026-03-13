Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Si guarda al futuro nei dintorni di Mps.

Lo fanno all’interno dell’istituto senese, tra scouting del nuovo amministratore delegato – “ho dato la disponibilità ad entrare nella lista del consiglio di Mps per dare il mio contributo. Tutto qui”, ha chiarito Franco Palermo, uno dei tre candidati – e all’esterno. Come raccontano le dichiarazioni senza fronzoli di Philippe Donnet, ceo di Generali in merito alla possibile partnership con Rocca Salimbeni, che nel 2027 vede scadere la joint-venture bancario-assicurativa con Axa.

“Siamo disponibili a parlare con tutti coloro che possano aiutarci a svolgere il nostro mestiere”, ha dichiarato il mananger, prima di precisare: “Se possiamo rimpatriare il risparmio italiano in Italia saremmo felici di farlo», ha rimarcato Donnet, precisando che la decisione comunque non spetta a Generali”.

E’ chiaro che l’attore protagonista è il Monte, ma è anche vero che rispetto a qualche tempo fa la situazione è cambiata. L’anno scorso, nella partita per il rinnovo dei vertici del Leone, dove Donnet fu confermato, Francesco Gaetano Caltagirone si oppose fermamente al piano di integrazione con i francesi di Natixis, poi sfumato. Ora l’imprenditore tiene in mano il pallino del gioco, con Mps che tramite Mediobanca, ha la quota di maggioranza della compagnia assicurativa.

“Per quanto risulta, il primo azionista di Generali resta Mediobanca”, ha precisato Donnet, che poi ha comunque indorato la pillola, affermando che Generali ha rapporti “istituzionali positivi con tutti i propri azionisti”. E’ chiaro quindi che è una situazione in divenire su diversi fronti.

D’altronde anche l’ormai ex ad Luigi Lovaglio su Axa aveva sempre preso tempo, rimandando la decisione a tempi più vicini alla scadenza dell’accordo. Il direttore d’orchestra cambierà a breve, ma gira e rigira la musica funziona solo se i conti tornano. E l’uscita forzata del manager lucano lo ha dimostrato ampiamente.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici