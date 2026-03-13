Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Crescono i casi di minorenni segnalati per reati violenti in Toscana, con un balzo preoccupante di rapine, lesioni e estorsioni, soprattutto a Firenze.

È quanto emerge dal rapporto “(Dis)armati. Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà” diffuso da Save The Children, che fotografa un trend in ascesa rispetto al 2014, pur con cali in alcuni reati associativi.

A Firenze, le estorsioni tra i minori sono passate da 3 segnalazioni nel 2014 a 8 nel 2024, con altri 5 casi solo nel primo semestre del 2025. Boom anche per le rapine: da 22 a 133 in dieci anni. Le lesioni personali sono triplicate (da 49 a 108), le minacce quadruplicate (da 19 a 60) e il porto abusivo di armi più che triplicato (da 19 a 65).

In regione, +1,45 per rapine ogni mille abitanti

Su scala regionale, tra i 14 e i 17 anni, cala l’associazione a delinquere (-0,04 ogni mille abitanti), ma esplodono rapina (+1,45 ogni mille), lesioni personali (+1,19), porto d’armi (+0,85), rissa (+0,34) e minacce (+0,45). L’incidenza per rapina raggiunge l’1,38 per mille – tra le più alte in Italia –, seguita da lesioni (1,42), porto d’armi (0,69) ed estorsione (0,19).

La Toscana si conferma tra le regioni con i dati più elevati per violenza giovanile, in un’Italia che resta tra i Paesi europei con la criminalità minorile più bassa, ma con un aumento di denunce per reati gravi come la rapina.

“Fenomeno complesso, non solo punitivo”

“Preoccupa la normalizzazione dell’uso del coltello”, avverte Save The Children, citando recenti episodi di cronaca. “I recenti episodi di violenza che hanno coinvolto minori e giovani raccontano un fenomeno complesso che non può essere affrontato con allarmismi, clamore mediatico e risposte solo punitive. È invece urgente accendere i riflettori sul disagio diffuso tra gli adolescenti, che trova spazio nei vuoti educativi e relazionali e nei contesti in cui la violenza prende forma”.

Il rapporto invita a interventi preventivi, lontano da facili allarmismi.

