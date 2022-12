COLLE VAL D’ELSA – Ci hanno rimesso due auto, rimaste schiacciate sotto i cumuli di terra. Per il resto, tanta paura, ma nessuna persona coinvolta nel crollo di un muro di contenimento a Colle Val d’Elsa (Siena), in via Diaz.

Per precauzione i Vigili del Fuoco ha fatto sgombrare l’inquilino di un’abitazione al piano superiore della palazzina adiacente, che è stato collocato in albergo. Sul posto carabinieri e polizia municipale. La causa è da ricercarci nelle piogge cadute in questi giorni.

Con riferimento al crollo che questa mattina alle ore 5 ha interessato una porzione di circa 9 metri di muro di contenimento di un’abitazione privata, si comunica che non risultano coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia municipale, i carabinieri e il Sindaco Alessandro Donati. Il crollo si è sviluppato all’interno di proprietà privata ma l’Amministrazione comunale ha provveduto comunque ad interdire, per motivi di sicurezza, il passaggio pedonale. Nell’area interessata non si registrano limitazioni alla circolazione veicolare. A causa del crollo, un’abitazione al primo piano di una palazzina è stata al momento interdetta per motivi di sicurezza. La proprietaria è stata presa in carico dal Comune che si occuperà di trovarle una sistemazione temporanea.