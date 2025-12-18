Tempo lettura: 2 minuti

COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – Un percorso innovativo di partecipazione attiva che ha coinvolto direttamente decine di ragazze e ragazzi tra i 12 e i 25 anni in laboratori, eventi e attività di ascolto e co-progettazione.

Saranno presentati venerdì 19 dicembre 2025 (ore 15) nel Saloncino del Teatro del Popolo a Colle di Val d’Elsa i risultati della prima fase del progetto Colle X, una visione per le nuove politiche giovanili della città.

Attraverso varie tappe ed eventi che hanno avuto luogo nella città con numerosi laboratori creativi, i giovani hanno espresso idee, bisogni e proposte per rendere Colle di Val d’Elsa una città ancora più inclusiva, dinamica e attenta alle nuove generazioni, con focus su aggregazione, rigenerazione urbana, sport e cultura.

L’appuntamento del 19 dicembre sarà dedicato alla restituzione dei risultati raggiunti: un bilancio condiviso del cammino percorso, con la presentazione delle proposte emerse e delle azioni concrete che l’Amministrazione comunale intende intraprendere. Sarà inoltre un’occasione di confronto aperto con la cittadinanza e opportunità di ascoltare testimonianze dirette.

“Colle X è stata un’esperienza straordinaria che ha messo al centro le voci, le energie e le idee delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, dimostrando quanto la loro partecipazione attiva possa trasformare il futuro del nostro territorio”, dichiara Valerio Peruzzi, Assessore con delega alle Politiche Giovanili del Comune di Colle di Val d’Elsa.

“Questo incontro di restituzione non è solo la chiusura di un progetto, ma l’esatto opposto, l’inizio di una nuova fase: vogliamo costruire insieme una governance condivisa sulle scelte che coinvolgono i giovani, passando dalle parole ai fatti, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, associazioni, scuole e famiglie. I giovani – conclude Peruzzi – hanno dimostrato di avere voglia di essere protagonisti del cambiamento, e noi come Amministrazione comunale siamo pronti a sostenerli investendo anche risorse del bilancio per tradurre le loro proposte in azioni concrete per il futuro di Colle di Val d’Elsa”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Colle di Val d’Elsa nell’ambito del progetto Colle X, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Toscana e inserito nel programma regionale Giovanisì, che promuove l’autonomia e la partecipazione dei giovani toscani.

