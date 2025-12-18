Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Il comparto turistico toscano resiste alle sfide globali e si prepara a mandare in archivio un 2025 in lieve crescita, grazie alla domanda internazionale e al boom previsto per le festività natalizie.

Sono questi i dati aggiornati elaborati da IRPET e Centro Studi Turistici, che delineano un quadro di tenuta per la regione nonostante tensioni geopolitiche, debolezza del mercato domestico e calo dell’incoming statunitense.

“La Toscana conferma una buona capacità di resilienza del settore dell’accoglienza, pur in un contesto complesso segnato da tensioni geopolitiche, dalla debolezza del mercato domestico e dalle difficoltà dell’incoming statunitense – sottolinea Leonardo Marras, assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura della Regione Toscana –. È in questo scenario che diventa fondamentale investire in innovazione, digitalizzazione e nuove strategie di promozione, valorizzando l’offerta integrata della Toscana diffusa, dal patrimonio naturale a quello culturale e artistico”.

Nei primi nove mesi del 2025, la crescita ha subito un rallentamento, con la domanda italiana in contrazione del 4,5%, solo parzialmente compensata dal +0,4% della componente internazionale. Le città d’arte brillano con un +10,5% di presenze, trainate dai flussi stranieri, mentre le località balneari arrancano con un -6,0%, penalizzate dalla concorrenza sui prezzi e dal calo dei mercati europeo e nazionale.

Prospettive rosee per le festività natalizie 2025/2026: il Centro Studi Turistici stima un +2,1% di presenze, con oltre 1,4 milioni di pernottamenti e una crescita del +4,2% della domanda estera. Protagoniste saranno città d’arte, centri storici, località montane e termali.

A fine anno, il bilancio del 2025 dovrebbe essere positivo, con un +1,1% di presenze e +1,8% di arrivi rispetto al 2024, sempre spinto dagli stranieri. Un segnale che impone di rafforzare competitività, sostenibilità e qualità dell’offerta per le sfide future del turismo regionale.

