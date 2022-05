ROMA – Sarà un lungo pomeriggio per la commissione che indaga sulla morte di David Rossi. A Roma domani saranno di scena quattro carabinieri impegnati la sera del 6 marzo 2013.

Si tratta di Angelo Ciampi, Alessandro Scarfone, Rocco Gaudino e Pietro Careddu. Nonostante le indagini fossero state assegnate alla polizia dal pm Nicola Marini, nel corso di questi mesi è emerso come anche diversi uomini dell’Arma si trovassero in zona nei momenti successivi all’incidente. C’era anche il loro comandante, Pasquale Aglieco, che si presentò in borghese. Almeno uno di loro, Marcello Cardiello, su richiesta del magistrato, fu testimone dell’ispezione nell’ufficio del manager. Oltre ai confronti in aula, la commissione sarà chiamata a decidere anche le prossime mosse. L’Ufficio di presidenza stilerà il calendario delle nuove audizioni.

Gli occhi però restano puntati sugli esiti della maxi-perizia. I primi risultati sono attesi per la fine di maggio, con circa un mese di ritardo rispetto alle previsioni iniziali.