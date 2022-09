SIENA – Un finale tutto da scrivere. Letteralmente, perché la relazione conclusiva della commissione che indaga sulla morte di David Rossi, andrà in esame sotto forma di bozza.

Nel testo predisposto dagli uffici, che sarà valutato dai commissari giovedì 15 settembre, la parte relativa al giudizio espresso dall’organismo parlamentare sul decesso del manager, sarà argomento di discussione. Al momento, nonostante dalla presidenza sia stata auspicata una sintonia tra tutte le forze politiche, non c’è certezza neppure della totale condivisione.

Sebbene i contenuti siano riservati, nelle oltre 100 pagine non saranno presenti le conversazioni rilasciate in forma privata dalle persone ascoltate dalla commissione nei 14 mesi di attività. Solo poche tra loro, quando sono stati contattati, hanno dato il permesso per rendere pubblico il materiale. La relazione, una volta definita e votata, sarà divulgata.