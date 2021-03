SIENA – «Accogliamo con soddisfazione la notizia dall’Atc 3 Siena Nord che è stata completata la liquidazione dei danni da ungulati per le aziende agricole senesi, relativi al 2020, così come i contributi per la prevenzione danni alle colture agricole. Un gradimento che va ad aggiungersi a quello per la comunicazione della proroga fino al 15 aprile del prelievo del capriolo».

A dirlo in una nota l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in merito alla recente attività dell’Ambito Territoriale di Caccia 3 Siena Nord.

«Apprezziamo l’impegno profuso contro quella che rappresenta una vera e propria piaga per i nostri associati e una minaccia costante contro le nostre colture di qualità – sottolinea l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena -. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo è opportuno che i nostri agricoltori possano almeno contare sui rimborsi danni e sui contributi per la prevenzione degli stessi. Allo stato attuale non sarà certo risolto l’annoso problema degli ungulati ma vogliamo ribadire, pur restando vigili e attenti, il sostegno all’operato dell’ente che – conclude l’associazione – si sta distinguendo per serietà e tempestività rispetto a tanti altri Atc toscani».