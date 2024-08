FIRENZE – Si parte con la classificazione dei Comuni montani per arrivare alle strategie di sostegno alla montagna, fino alla presenza di una sanità capillare per l’aree montane.

Punti che fanno parte di una lista più ampia che Anci Toscana ha ottenuto di inserire all’interno del Ddl per la Montagna, adesso al vaglio del Senato. “Restano però alcune questioni che andrebbero affrontate, per consentire a tutti i territori, in primis la Toscana, di beneficiare nella stessa misura dei contenuti della legge”, ha spiegato il delegato Luca Marmo, al termine dell’incontro con i parlamentari toscani.