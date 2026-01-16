AREZZO – Si è concluso all’alba di oggi l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona, impegnati dalle 17:30 di ieri in località Il Matto, nel Comune di Arezzo.
Un’esplosione ha coinvolto una palazzina di due piani, provocandone il crollo parziale e l’incendio.
“Confermate tre persone ferite, le uniche coinvolte nell’esplosione”, spiegano i soccorritori. Tra queste, una donna di 76 anni versa in gravi condizioni: ha riportato ustioni ed è stata trasportata in codice rosso al Centro grandi ustionati di Cisanello, a Pisa. Codice giallo per gli altri due feriti.
Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato fino alla tarda serata di ieri alla ricerca di eventuali dispersi tra le macerie, con esito negativo. Le operazioni di bonifica dell’area incendiata si sono invece concluse all’alba. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’esplosione.