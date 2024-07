VOLTERRA – Nel Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena a Volterra, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei tre progetti vincitori del Concorso di Idee per la riqualificazione dell’immobile, di proprietà della Crv, denominato “Palazzo Matteucci”.

La gara di idee sull’antico immobile di Via dei Sarti n°15, indetta dalla stessa Cassa di Risparmio di Volterra, ha visto “la partecipazione di molti professionisti a livello nazionale – confermano dall’Ente – che hanno proposto i loro progetti innovativi e di particolare interesse”. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Roberto Pepi ha espresso soddisfazione per questa progettualità, in grado di rappresentare un valore aggiunto per la comunità. I tre progetti ritenuti degni di nota dalla Commissione Giudicatrice e che hanno ricevuto un premio in denaro sono tre. Al terzo posto l’Arch. Lorenzo Maggio di Caivano che ha progettato uno spazio espositivo. Al secondo posto l’Arch. Serena Cecchini di Perugia che ha progettato un senior living, ovvero una residenza di lusso per anziani. Al primo posto infine l’Ing. Paolo Galantini che ha progettato un boutique hotel. L’antico immobile di pregio si trova proprio nel cuore del centro storico della città, in un tratto che si snoda fra la Pinacoteca Civica ed il Teatro Persio Flacco. La sua rinascita porterebbe nuova linfa in un settore importante del centro cittadino.