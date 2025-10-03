Tempo lettura: 2 minuti

PIENZA – Quarantadue partecipanti e centododici foto. Questi sono i numeri della prima edizione del Concorso Fotografico “Rino Massai”, dal titolo “Pienza e la Val d’Orcia”, organizzato dalla Pro Loco Pienza e patrocinato dal Comune, che domenica 5 ottobre alle 11:00, nella Sala del Consiglio Comunale, presenterà le prime dieci arrivate, votate da una giuria composta da fotografi professionisti e organizzatori, i cui componenti saranno resi noti proprio domenica.

Per questa prima edizione, l’associazione pientina ha scelto il tema “il silenzio della bellezza”, che si sposa alla perfezione coi ritmi lenti che accompagnano i paesaggi valdorciani e che, assicurano i giurati, è stato reso alla perfezione dai partecipanti, in alcuni casi con veri e propri capolavori.

I premi saranno sotto forma di buoni per l’acquisto di materiale fotografico, pensati per aiutare dei fotografi amatoriali o agli esordi a crescere nella loro passione.

Rino Massai. Per decenni insegnante alle Scuole Medie di Pienza e scomparso improvvisamente lo scorso anno, Massai era, tra le tante cose, un appassionato fotografo e tra i fondatori del Gruppo Fotografico Pientino, nonché allestitore di un laboratorio di fotografia nella scuola in cui insegnava.

Tra i suoi soggetti preferiti, proprio Pienza e la sua amatissima Val d’Orcia, per la cui difesa e valorizzazione ha speso tante energie.

“Ci è sembrato naturale raccogliere l’appello della figlia a ricordare Rino organizzando un concorso fotografico”, racconta Roberta Rondini, Presidente della Pro Loco Pienza, “e ci ha fatto piacere che sia i giurati che i partecipanti abbiano aderito con tanto entusiasmo”.

Le dieci foto finaliste resteranno esposte nella Sala del Consiglio Comunale, a Pienza, fino a domenica 26 ottobre.