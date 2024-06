MILANO – Condanna a 3 anni e 7 mesi per Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, accusati di aver violentato una studentessa americana. La decisione è stata presa dal Gup di Milano, Roberto Crepaldi, nel processo celebrato con rito abbreviato.

Insieme a loro sono stati condannate altre persone: nei loro confronti le pene sono rispettivamente di 2 anni e 5 mesi e 2 anni e 8 mesi. Secondo le pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella, avrebbero palpeggiato e violentato in gruppo la ragazza approfittando della sua “incapacità psichica” dovuta all’assunzione di alcol, dopo averla portata in casa con la scusa di accompagnarla in auto a casa. L

ucarelli e Apolloni, difesi dall’avvocato Leonardo Cammarata, sono stati arrestati l’8 febbraio 2023 dopo mesi di indagini della Squadra Mobile in cui sono stati acquisiti i video, trovati nei cellulari dei ragazzi su quella notte, e messi prima ai domiciliari e poi sottoposti all’obbligo di dimora a Livorno con divieto di uscire di casa di notte. I due hanno sempre negato che si sia trattato di uno stupro di gruppo ma di un rapporto consensuale.