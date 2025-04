Tempo lettura: < 1 minuto

MONTOPOLI VALDARNO – Stamani un anziano automobilista ha causato momenti di tensione sulla Fi-Pi-Li, imboccando contromano la superstrada a Montopoli Valdarno (Pisa).

L’uomo, dopo aver preso lo svincolo di ingresso in direzione di Firenze, ha invertito la marcia e si è diretto nel senso opposto, verso Pisa, percorrendo alcuni chilometri prima di essere fermato.

Le immediate segnalazioni degli automobilisti in transito hanno scatenato l’allarme, e in pochi minuti una pattuglia della polizia stradale è intervenuta per intercettare il veicolo e metterlo in sicurezza. Fortunatamente, non si sono verificati incidenti, grazie alla pronta risposta delle forze dell’ordine.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato, causando alcuni ingorghi, ma ora la circolazione si svolge regolarmente in entrambe le direzioni. L’anziano conducente è stato multato per l’infrazione commessa.

