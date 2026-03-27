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FIRENZE – Il 31 marzo 1976, a Rovezzano, sulle rive dell’Arno, tra le mura del castello di Montalbano, nacque Controradio. Cinquant’anni dopo molte cose sono cambiate, ma tra evoluzioni e informazione, l’emittente radiofonica fiorentina continua il suo lavoro “tra etere e territorio”, e festeggia il mezzo secolo con una giornata di festa on air.

Attenta ai giovani e ai movimenti underground della città, Controradio fu la seconda radio libera a nascere in Italia, dopo Radio Alice di Bologna. Il nome deriva dal libro Informazione e controinformazione di Pio Baldelli, che è stato direttore responsabile della radio per 25 anni.

Dal 1977 la radio si spostò in via dell’Orto, sua attuale sede, nell’Oltrarno fiorentino. Allora aveva un trasmettitore che copriva solamente l’area urbana di Firenze, ma ha continuato ad essere la voce della città, soprattutto sulla politica, l’attualità e la cultura. Una radio “glocal”, come si definisce Controradio stessa, e di comunità, che non ha mai smesso di raccontare la città di Firenze e la Toscana.

Tra le fondatrici del circuito di Popolare Network, Controradio è arrivata a contare 42mila ascoltatori e ascoltatrici, che festeggiano anche il quarto di secolo di Controradio Club, nato come sostegno e che conta, ad oggi, duemila soci.

Per festeggiare il suo 50esimo compleanno, Controradio ha organizzato una giornata completamente dedicata alle dirette, ai ricordi, ai racconti e alla musica. Dalle 7 alle 19.30 la radio trasmetterà in diretta una giornata dedicata al suo pubblico, vecchio e nuovo, e ai protagonisti della sua storia.

La festa si concluderà con una festa serale al Tenax di Firenze: dalle ore 20.45 una notte di balli e un viaggio nella musica dagli anni Ottanta fino a oggi. Alla console Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Gimmy Tranquillo e Alias The Terribile. Special guest Flame Parade e Vicky Le Roy.

L’ingresso alla serata è libero, ma è consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.

Sarà possibile, per gli spettatori, chiamare in diretta per fare gli auguri a Controradio, allo 055.73.999.33, oppure scrivendo su whatsapp al 342 810 4111.

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