FIRENZE – “Il modello cooperativo è ufficialmente in pericolo”. L’allarme lanciato da Confcooperative Toscana Nord, che mette in risalto la diminuzione in Toscana delle cooperative.

Il calo è di 3,8% rispetto al 2022, scendendo a quota 3.098. Per il presidente di Confcooperative Toscana Nord il trend è in costante calo per tutte le tipologie di cooperative, ad eccezione del modello di cooperazione di utenti o di comunità. “Oggi ci sono modelli di impresa semplificati – ha affermato Lorenzo Giuntini – che riteniamo abbiano in parte soppiantato il modello cooperativo; a questo si aggiunge la diminuzione drastica di tutte quelle azioni a sostegno da parte dello Stato verso il modello cooperativo; lo scivolamento del principio di mutualità da sfida affascinante a tema solo accademico e poco imprenditoriale”.

Infine, ha concluso Giuntini, “vorrei evidenziare anche che il modello di impresa cooperativa sta subendo una fortissima crisi dei processi partecipativi e democratici perché non è più percepita come un tempo la necessità di dover difendere la democrazia e la partecipazione come elementi essenziali del nostro modello sociale”.

