PISA – Da Cervantes a Stevenson, da Céline a Leopardi. Prende il via mercoledì 25 fino a domenica 29 settembre la XIX edizione del Festival del viaggio, da qualche anno ritornato nella sua città d’origine, Pisa. Il programma è l’occasione per un grande viaggio grazie anche alle storie e avventure di famosi scrittori.

«Diciannove anni di racconti sui viaggi – spiega Alessandro Agostinelli, direttore del festival – e stavolta sarà proprio la letteratura a farci entrare dentro una delle più avvincenti esperienze umane: viaggiare».

Nei giorni dal 25 al 29 settembre alcuni importanti palazzi della città come Palazzo Blu, Palazzo Gambacorti, Palazzo Roncioni, Palazzo Toscanelli, Palazzo Royal Victoria Hotel saranno la base di incontri ed eventi importanti. A questi luoghi prestigiosi si aggiungeranno alcuni spazi urbani contemporanei come Giardino Scotto, la residenza mai.social.maison e zone cittadine diventeranno protagoniste di alcune passeggiate letterarie. Un lungo fine settimana per fare esperienza di viaggi vicini e lontani e per emozionarsi con le storie più famose della letteratura.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

Il programma degli incontri Sarà così possibile anche fare una passeggiata nei luoghi pisani di Giacomo Leopardi con Fabrizio Franceschini (venerdì 27, ore 17.30); vivere una storia notturna dei viaggi di Louis Ferdinand Céline con Alberto Casadei e Dario Marconcini (giovedì 26, ore 21.40); gli errori di percorso di Cervantes e Don Chisciotte con Carlos Ansò e Giovanni Guerrieri (venerdì 27, ore 19.00); le avventure di Robert Louis Stevenson con Athos Bigongiali e Luigi Marfé (sabato 28, ore 18.30); una lettura sull’incontro del fantasma di Giacomo Puccini con quello di Dean Benedetti con Giuliano Domenichelli Giorgi e Paul “Kant” Cantini (sabato 28, ore 21.30). Un evento sarà dedicato alla montagna (giovedì 26, ore 18.00), nel settantesimo anniversario della conquista del K2, da parte della spedizione di Ardito Desio, con un libro di Stefano Ardito, proprio su questa grande impresa italiana, in collaborazione con il CAI di Pisa.

E ancora la giornalista di Radio 24 Il Sole 24 ore, Elisabetta Fiorito parlerà di Golda Meir (mercoledì 25, ore 18.00); lo scrittore Tiziano Fratus ci introdurrà agli alberi come patriarchi del territorio (domenica 29, ore 11.00). E per finire, uno spettacolo per un solo spettatore alla volta, dedicato ai viaggiatori che sono partiti per non tornare, con Sara Beinat (domenica 29, dalle 15.00 alle 20.00), e uno spettacolo-conferenza su scienza e filosofia con la blogger e divulgatrice Gaia Contu (sabato 28, ore 17.00).

LINK AL PROGRAMMA COMPLETO