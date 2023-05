FIRENZE – Approvata la costituzione della società Toscana Strade, che nelle intenzioni della Regione gestirà la Sgc Firenze-Pisa-Livorno.

Ad annunciarlo Eugenio Giani, presidente della Regione, a margine di una iniziativa a Firenze. “Le basi finanziarie sono quelle di una società che possa sviluppare la manutenzione, e poi anche i nuovi investimenti – ha spiegato Giani -, anche attraverso una forma di pedaggio esclusivamente riservata ai camion di grandi dimensioni, ai Tir”.

Secondo Giani infatti “oggi sono proprio i mezzi di grandi dimensioni che non prendono più, o prendono in modo limitato, l’autostrada A11 che da Prato va verso Pistoia e arriva a Pisa-Migliarino: si preferisce la Fi-Pi-Li, che arriva alla medesima destinazione, ma dove si paga niente. Poi, quando questo avviene, ci si trova come ci siamo trovati a Lastra a Signa, con la scarpata che va giù e per nove mesi costringe a una corsia sola”.

“Noi abbiamo bisogno di una società che faccia continui investimenti – ha osservato ancora -, perché vogliamo portare in tutta la Fi-Pi-Li anche la terza corsia. Per far questo, ecco una capacità di vivere con risorse proprie, attraverso questa forma, e poi anche con il supplemento di finanziamenti regionali e nazionali”.