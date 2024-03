SCANDICCI – In arrivo quasi 4 milioni per l’ammodernamento della Fi-Pi-Li. Serviranno per il risanamento acustico e la realizzazione di una corsia d’emergenza.

Il tratto interessato è quello compreso tra Scandicci e Lastra a Signa, nel Fiorentino. Un’intervento che rientra nella strategia di Toscana Strade, la società a gestione regionale, che prenderà il controllo dell’infrastruttura, introducendo anche il pedaggio per i mezzi pesanti.

“Agiamo con questi 3milioni e 800mila euro per cominciare quello che sarà un po’ il modello di domani con Toscana Strade Spa che avrà a disposizione ogni anno 22milioni, che serviranno anche alla manutenzione ordinaria e alla realizzazione di interventi che, via via, metteranno la Fi-Pi-Li in maggiore sicurezza”, ha sottolineato il governatore toscano Eugenio Giani. L’intervento prevede il completo rifacimento, su entrambe le carreggiate (per un’estensione di circa 1chilometro e 250 metri), del manto di usura con una miscela sperimentale in conglomerato bituminoso a bassa emissione sonora appositamente studiata per questa strada. Inoltre è previsto, sulla carreggiata direzione “mare”, l’ampliamento della banchina in destra, con il contestuale completo rifacimento dei tratti esistenti di barriera acustica. Il termine del lavori attualmente in corso è previsto entro l’autunno del 2024.

Giani ha prospettato anche la possibilità di una terza corsia nel tratto da Pontedera-Ponsacco al bivio Pisa Livorno “dove ci sarebbe lo spazio. Il che eviterebbe rallentamenti soprattutto nel periodo estivo, e finalmente lo scorrimento delle auto. E’ questo il primo tratto in cui si potrebbe realizzare la terza corsia, una volta che attiveremo la nuova società”.