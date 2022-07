FIRENZE – La Regione Toscana aprirà le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid a partire da questo pomeriggio alle 18: l’apertura di una nuova finestra per le prenotazioni sarà riservata agli over 60 e ai fragili over 12, così come indicato da una circolare del ministero della Salute.

Prenotazioni sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

La Toscana è, dunque, già pronta per somministrare la quarta dose ovvero la seconda dose di richiamo (second booster) anche alle persone di età pari o superiore a 60 anni oltre a quelle dai 12 anni in su con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti /preesistenti. Queste due nuove fasce di popolazione si aggiungono agli over 80 e agli ultrasessantenni fragili, per i quali le somministrazioni delle quarte dosi sono partite lo scorso 14 aprile. Le quarte dosi già somministrate a oggi in Toscana sono 113.447, come risulta alle ore 15 di oggi sul portale regionale aggiornato in tempo reale.

La somministrazione della quarta dose sarà effettuata dai medici di medicina generale, nelle farmacie che aderiscono e nei centri vaccinali sul territorio gestiti dalle Asl. Le prenotazioni per gli appuntamenti nei centri vaccinali saranno aperte sul portale regionale già dalle ore 18 di questo pomeriggio.