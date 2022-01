MANCIANO – A causa dei tracciamenti saltati dei casi Covid, il Comune di Manciano (Grosseto) ha attivato un servizio straordinario di comunicazione con i cittadini positivi.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale spiegando che è possibile contattare gli uffici comunali e un numero telefonico dedicato per qualsiasi informazione e richiesta di raccolta rifiuti e spesa a domicilio.

“In questo momento estremamente difficile per il sistema sanitario nazionale e locale – sottolinea in una nota l’Amministrazione comunale -, in cui si registrano ritardi nei tracciamenti dei casi positivi, a causa di un afflusso consistente di contagiati, l’Amministrazione comunale di Manciano attiva un servizio straordinario per i cittadini risultati positivi al Covid ma non ancora presi in carico dalla Asl Toscana sud est”.

“Nel pieno rispetto della privacy – si legge ancora – , coloro che sono risultati positivi, che sono già in autoisolamento e che non possono ancora beneficiare dei servizi attivati dall’Usl, possono contattare gli uffici del Comune e un numero dedicato per richiedere informazioni e servizi come la raccolta dei rifiuti o la spesa a domicilio. I contatti sono christian.angelucci@comune.manciano.gr.it , numero 056462531 e 3296504962 (chiedere dell’assessore alle politiche sociali Valeria Bruni)”.

