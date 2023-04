FIRENZE – Manager si diventa. Attraverso il bando “4 Good”, promosso dalla Fondazione Cr Firenze con la collaborazione tecnica di Lama e Federmanager Toscana e indirizzato a tre enti non profit della rete Siamosolidali.

L’obiettivo è rafforzare le capacità organizzative e manageriali con l’obiettivo di prendere coscienza degli ambiti di miglioramento nelle dimensioni organizzative chiave, aumentare le capacità di focalizzare risorse e impegno verso gli elementi più critici per migliorare la prestazione del proprio modello organizzativo.

Il bando riguarda le realtà che hanno sede a Firenze e Città Metropolitana, nella provincia di Arezzo e nella provincia di Grosseto e sono iscritte alla piattaforma Siamosolidali. Al termine del percorso ci sarà una valutazione sulla partecipazione e i risultati raggiunti dalle singole organizzazioni. Se tale valutazione sarà positiva ogni partecipante riceverà un contributo di 3mila euro a sostegno delle attività di miglioramento individuate e condivise durante il percorso. E’ possibile presentare la domanda di partecipazione al bando fino all’8 giugno.

“Attraverso il progetto 4 Good Fondazione Cr Firenze vuole dare un supporto concreto e operativo al terzo settore – ha affermato Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze – lavorando in primis sulla componente organizzativa e manageriale, riconosciuta come leva molto efficace per migliorare in modo più durevole le strategie e dunque la resilienza delle organizzazioni. Pensiamo che per adottare strategie di successo sia necessario rafforzare le componenti organizzative-manageriali e quindi aiutare le organizzazioni a cogliere nuove opportunità, creare maggiore impatto e diventare attori di cambiamento”.