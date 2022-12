MILANO – Rinvio a giudizio nei confronti di quattro persone tra cui gli ex vertici di Mps Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, nell’ambito dell’indagine per false comunicazioni societarie, falso in prospetto e aggiotaggio sul caso della corretta contabilizzazione dei crediti deteriorati (Npl).

Lo ha comunicato, con una nota, il procuratore della Repubblica Marcello Viola. Stralciata invece la posizione della banca “che verrà definita separatamente”.