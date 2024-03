FIRENZE – Da un lato dell’oceano c’è l’America Latina, una terra intensa, piena di magia; dall’altro c’è Parigi, Belleville, spazio multiculturale, urbano.

A connettere i due mondi, in un clash sonoro che spazia dai beat hip-hop a Debussy, dai ritmi afrocaraibici al doo-wop, c’è La Chica – al secolo Sophie Fustec – artista e songwriter franco venezuelana capace di innestare sapientemente suggestioni latine e sound urbano che sarà a Firenze per un’unica data italiana con l’ultimo album “La Loba”, lavoro intimo tra lutto, femminismo, rabbia e poesia, domenica 17 marzo alle 19.00 al PARC Performing Arts Research Centre di Firenze (piazzale delle Cascine 4/5/7) nell’ambito della 3/a edizione per Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali, la rassegna live firmata Toscana Produzione Musica (TPM), centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

È attorno al piano e alle tastiere che l’universo de La Chica è costruito, mescolando ispirazioni classiche con la profondità di strati aerei di synth analogici. Dedicato al fratello scomparso, “La Loba” è un apprendistato di vita in assenza di una persona cara, un viaggio attraverso stati emotivi dalla rabbia alla tristezza infinita, fino all’amore supremo e all’illuminazione.

Ingresso 10€, ridotto 7€, prevendite su Ticketone, info: www.toscanaproduzionemusica.it