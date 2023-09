FIRENZE – Dal cantante Ermal Meta al Ministro dello sport Andrea Abodi, passando per Livia Viganò e Bianca Arrighini, founder di Factanza, progetto di informazione online da 1 milione di utenti under 35, Concetta Viola, in arte ImViolet, una delle streamer più popolari in Italia e Legolize, community miniera di meme da oltre 2 milioni e mezzo di iscritti: a un mese esatto dall’evento, svelati i nomi dei protagonisti di Next Generation Fest, appuntamento organizzato da Regione Toscana e Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

La nuova edizione, in programma il 21 ottobre 2023 dalle 10 alle 23 al Teatro del Maggio Musicale di Firenze, è pronta a superare il successo del debutto, avvenuto nell’ottobre 2022, che fece registrare il sold out fin da alcune settimane prima della data. Anche quest’anno l’ingresso è gratuito, con registrazione online.

Una maratona di 13 ore tra spettacolo, performance, testimonianze, per ispirare le nuove generazioni. Saranno numerosi i content creator, gli streamer, le community seguite da milioni di follower a materializzarsi sul main stage del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e a interloquire con il pubblico. Ambiti e temi diversi, ma in comune la capacità di aver trovato la chiave, il tema, l’idea per comunicare con i propri coetanei, dando, pur in modalità digitale attraverso la produzione di contenuti o una diretta streaming, occasioni di condivisione e incontro.

C’è chi, raccontando semplicemente la verità, fa scappare un sorriso ma non vuole definirsi comico come Giuseppe Mandrake Ninno. Oppure chi ha scelto comicità e parodie per portare leggerezza nella vita delle persone, come Vittorio Pettinato, che è in giro per l’Italia con il suo spettacolo “Vivo (s)Pettinato” e un grande successo sui social. O Legolize, community miniera di meme da oltre 2 milioni e mezzo di utenti.

Sul palco saliranno anche giovani cantautori come Leo Gassmann e Aurora Ramazzotti, ma anche personaggi legati al mondo dello sport come la cestista Valentina Vignali, i commentatori Fabio Caressa e Pierluigi Pardo e dell’informazione, come Livia Viganò e Bianca Arrighini di Factanza, progetto che rende il mondo dell’informazione accessibile all’oltre 1 mln di utenti under 35. E ancora, Claudio Bisio, il tech guru Alec Ross e Andrea Lorenzon, documentarista e fondatore di Cartoni Morti, canale di animazione che propone intrattenendo argomenti di attualità. Ingegneria Italia è invece diventato un media di divulgazione industriale, che parla di tecnologia e ingegneria dentro le aziende, ad una community di 1.200.000 persone appartenenti all’ambito tecnico. Ci saranno poi: Concetta Viola, nota sul web come ImViolet, una delle streamer più popolari d’Italia che ha dichiarato che grazie al web è riuscita a superare episodi di bullismo, Lisa-Marie Proteau, in arte Almost Fiorentina, fiorentina (d’adozione) canadese (d’origine) che racconta la propria quotidianità su TikTok; Ludovica Olgiati, che ha partecipato alla prima edizione de “Il Collegio”, al programma “Ale contro tutti” (Sky Uno) ed è una delle protagoniste di Music Distraction, programma di DeAKids. Non mancherà Maurizio Merluzzo (doppiatore e content) conosciuto per la decennale carriera su YouTube e una voce prestata ai protagonisti di film, serie e cartoni.