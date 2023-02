FIRENZE – Peretola mette un’altra freccia al proprio arco. Dal prossimo 10 ottobre decollerà il nuovo volo per Amburgo. La tratta avrà due frequenze settimanali.

Con l’annuncio della nuova rotta, salgono a 12 le destinazioni servite dal vettore in partenza dall’aeroporto di Firenze, 7 internazionali e 5 domestiche, per un totale di oltre 2.000 voli e circa 325mila posti in vendita. Questo collegamento è nato a seguito della firma di un protocollo d’intesa per una partnership commerciale tra Volotea ed Eurowings, la compagnia aerea low-cost del gruppo Lufthansa specializzata in voli economici diretti in Europa. Grazie a questa nuova sinergia, le 2 compagnie aeree uniranno una vasta rete di oltre 140 rotte: più di 100 operate da Eurowings e circa 40 da Volotea senza sovrapposizioni, offrendo ai rispettivi passeggeri una gamma più completa di possibilità di volo.

“I passeggeri toscani potranno organizzare una vacanza o uno short-break alla scoperta di Amburgo, una città cosmopolita, adagiata sulle rive del fiume Elba e ricca di fascino. Siamo certi che il nostro bouquet di voli da Firenze conquisterà un numero sempre maggiore di viaggiatori, proponendo orari di volo comodi e offrendo collegamenti, diretti e a prezzi competitivi, verso numerose destinazioni domestiche e internazionali”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Siamo molto soddisfatti del rapporto di fiducia costruito con Volotea che, con l’annuncio di questa ulteriore rotta, ha confermato ancora una volta il suo impegno nel voler rafforzare la rete di collegamenti tra Firenze e il resto d’Europa”, ha dichiarato Toscana Aeroporti. Per il 2023, saranno disponibili 12 collegamenti da Firenze: 5 in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), 5 alla volta della Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Germania (Amburgo).