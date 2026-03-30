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PISA – Dal 17 giugno al 31 agosto, Piazza dei Miracoli cambia volto al tramonto: Cattedrale, Torre Pendente, Battistero, Camposanto Monumentale, Museo dell’Opera del Duomo e Museo delle Sinopie resteranno aperti fino alle 22:30, offrendo ai visitatori un’esperienza del tutto nuova, lontana dalla calca diurna e immersa nella luce e nel silenzio della sera.

L’iniziativa, voluta dall’Opera della Primaziale Pisana, nasce in un contesto preciso: la Piazza dei Miracoli è uno dei siti turistici più visitati d’Italia, con oltre 4 milioni di visitatori l’anno, il 45% dei quali si concentra nei soli mesi estivi. Da qui nasce la sfida: trasformare quell’afflusso in un’opportunità per vivere la piazza in modo diverso. E l’apertura serale rappresenta in questo senso un salto di scala rispetto al panorama nazionale. Non qualcosa di episodico ma un sistema integrato di quattro monumenti e due musei, aperto sette giorni su sette per settantasei giorni consecutivi con un biglietto cumulativo – con gli stessi prezzi del giorno – che rende l’accesso semplice e conveniente.

“Abbiamo scelto – le parole di Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera Primaziale – di fare un passo nuovo, andando oltre l’orario consueto: un passo che permetta di superare l’idea di Pisa come meta di passaggio. La Piazza del Duomo diventa un luogo dove tornare la sera, quando il caldo del giorno lascia spazio alla frescura, a un ritmo più lento per mettere il visitatore in contatto profondo con le tante bellezze del nostro complesso monumentale e museale. Visitare un capolavoro senza il sole a picco non è solo più piacevole: è anche più sostenibile, perché distribuisce i flussi nell’arco della giornata e riduce la pressione nelle ore di punta. È una scommessa – conclude – che facciamo volentieri, immaginando che possa portare valore a tutto il territorio: agli alberghi, ai ristoranti, alla vita notturna della città”.

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