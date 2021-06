FIRENZE – Da lunedì 21 giugno la Toscana entra in zona bianca, come il resto d’Italia. Eccezion fatta per la Valle d’Aosta che resta in zona gialla.

E’ quanto annunciato dal governatore della Toscana Eugenio Giani con un post sui social.

Cosa cambia in zona bianca

Con il passaggio in zona bianca cade il coprifuoco dalle ore 5 alle 24, ma resta l’obbligo di indossare la mascherina (il Governo sta valutando se togliere l’obbligo di indossarla all’esterno a partire dal 5 luglio) e il distanziamento sociale. Se è vero, infatti, che in Toscana sono oltre 2 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, sono forti le incognite legate alla variante Delta, ex indiana, di cui alcuni casi sono stati registati in alcune regioni italiane (Lombardia, Lazio e Sardegna).