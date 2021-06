FIRENZE – Un nuovo modo per vivere Firenze e il suo volto meno conosciuto con i luoghi vicini alla tramvia.

Nasce il sito www.tramedartefirenze.it (in doppia lingua, italiano e inglese), dedicato alla Firenze appena fuori dal centro storico e dai circuiti turistici più inflazionati. Circa 200 luoghi d’interesse, divisi in cinque categorie – top attractions, musei e chiese, parchi e sport, spettacoli e cultura, botteghe e mercati – tra cui edifici sacri o di cultura come la Chiesa russa ortodossa della Natività, la prima sul territorio italiano, o la Villa medicea a Careggi dove morì Lorenzo il Magnifico, ma anche centri dello spettacolo, talvolta grande espressione di architettura contemporanea, come il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la Manifattura Tabacchi, esempio di recupero di un ex spazio industriale diventato un vero e proprio ‘centro fuori dal centro’, il Palazzo di Giustizia a Novoli, il Museo Stibbert, o ancora antiche chiese, parchi e capolavori di street art, ma anche centri sportivi, università e Centri commerciali naturali.

Un Qr Code per scoprire la città

Ogni luogo sarà geolocalizzato e avrà una propria pagina web, con foto, descrizione, informazioni pratiche e correlati, e sarà fruibile attraverso una doppia opzione di navigazione: tramite la divisione in categoria o selezionando le fermate della tramvia. Nelle prossime settimane Gest si occuperà di dotare le fermate di un pannello Qr Code che collegherà i viaggiatori direttamente alla pagina del sito relativa alla fermata in cui si trovano, scoprendo così tutti i luoghi d’interesse circostanti.