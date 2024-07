FIRENZE – Nelle giornate da bollino rosso si potranno fermare anche i lavoratori dei cantieri e delle cave. Lo stop è previsto dalle 12.30 alle 16, fino al 31 agosto.

L’ordinanza, giù applicata per gli operai agricoli, prevede sanzioni in caso di inosservanza. “Temperature alte e umidità elevate rischiano di creare situazioni pericolose per la salute e la sicurezza di chi lavora all’aperto senza possibilità di potersi riparare dal sole, soprattutto nei momenti più torridi della giornata” ha sottolineato il presidente Eugenio Giani, che motiva così l’ordinanza. “Invito tutti a seguire con attenzione le buone pratiche e le misure di prevenzione indicate e ad essere prudenti”, ha aggiunto l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.