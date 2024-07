SIENA – ‘Jazz & Wine in Montalcino’, 27° edizione, torna, dal 23 al 28 luglio, con un cartellone eccezionale di musicisti internazionali e concerti.

Il 2024 lo conferma uno dei festival più importanti: da Jany Mcpherson Trio e John Scofield/Dave Holland Duo e Eddie Gomez Trio con Kind of Bill a Tosca; poi Andy James & Jon Cowherd all Star Special guest Mino Cinelu, e Aymée Nuvola Quintet feat.

«Jazz & Wine in Montalcino non è solo uno dei festival più emozionanti e longevi – dice Rodolfo Maralli presidente Fondazione Banfi -, è un progetto con la sinergia fra territorio ed istituzioni. L’intuizione dell’azienda Banfi e della sua Fondazione, che ho l’onore di presiedere, di creare questo Festival, partecipando attivamente all’ideazione e promozione, si è rivelata vincente.

L’idea nata con Giampiero Rubei, fondatore dell’Alexanderplatz, inimitabile jazz club di Roma, sostenuta dal figlio Paolo, oggi purtroppo scomparsi, è portata avanti sulle loro orme con Eugenio Rubei, direzione artistica. Fondamentale il supporto del Comune di Montalcino: ha creduto e regalato al Festival la splendida scenografia della trecentesca Fortezza di Montalcino che, dal 1998, rappresenta con il Castello Banfi la cornice ideale. Oggi Jazz & Wine in Montalcino continua con la stessa passione, anche più coraggio».

Il sipario si alza martedì 23 luglio, quando nella magica atmosfera del Castello Banfi arriva Jany Mcpherson Trio. La pianista, cantante e compositrice cubana, esponente del pianismo jazz, presenta ‘A long way’ che la vede protagonista piano e voce con Yoann Serra batteria e Massimo Moriconi contrabbasso.

Mercoledì 24 luglio, appuntamento al Castello Banfi con la leggenda: arriva John Scofield/Dave Holland Duo.

Holland contrabbasso e Scofield chitarra suonano un programma che, con alcuni standard, presenta originali composizioni di entrambi.

Giovedì 25 luglio, il Festival si sposta in Fortezza per un evento eccezionale. In scena Eddie Gomez Trio con Kind of Bill: omaggio a Bill Evans di Eddie Gomez basso, Dado Moroni piano e Joe La Barbera batteria.

Venerdì 26 luglio sul palco della Fortezza, salirà Tosca con ‘La bella estate’. Una delle più affascinanti cantanti italiane si esibisce con il sestetto: Giovanna Famulari violoncello, voce, piano, percussioni; Massimo de Lorenzi chitarra, Luca Scorziello batteria e percussioni, Fabia Salvucci voce e tamburi a cornice, Arabella Rustico contrabbasso.

Appuntamento con la storia sabato 27 luglio: ospite a Jazz & Wine in Montalcino, Andy James & Jonh Cowherd All Star Special guest Mino Cinelu. Eccellenze del jazz, si incontrano nella terra del Brunello per uno spettacolo destinato a lasciare il segno. Andy James voce suona in Fortezza con una band straordinaria: musicisti Jon Cowherd e John Beasley piano, John Ellis fiati, Chico Pinheiro chitarra, Doug Weiss basso, Allan Mednard batteria. Special guest Mino Cinelu percussioni.

La 27ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino si chiude domenica 28 luglio nella Fortezza con Aymée Nuvola Quintet feat Kemuel Roig. Vincitrice di diversi Grammy, Aymée Nuviola cantante, musicista, cantautrice e attrice è l’esponente del latin jazz, l’unica erede di Omara Portuondo e Celia Cruz. Con Aymée Nuviola voce, Kemuel Roig piano, Hilario Bell batteria, Nieger Jose Aguilera percussioni, Lowel Ringer basso, Julian Avila chitarra.