PISA – Si svolgerà sabato 20 luglio a Pisa, in piazza del Duomo, la 57^ edizione del torneo nazionale della balestra antica.

L’organizzazione, a cura del gruppo Balestrieri di Porta San Marco, A.P.S. di Pisa, ha il patrocinio di Comune di Pisa, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Opera della Primaziale Pisana

I banchi di tiro saranno allestiti nella porzione di prato di piazza Duomo, nell’angolo tra Porta Nuova, la Torre del Catallo e Torre del Leone. A sfidarsi, oltre al Gruppo dei Balestrieri di Porta San Marco, saranno la Compagnia Balestrieri di Lucca, la Federazione Balestrieri di San Marino, la Società Terzieri Massetani di Massa Marittima, la Società Balestrieri della città di Volterra. In palio il titolo di “Re della balestra 2024”.

Il programma prevede alle 15.45 la partenza del corteo storico da piazza Arcivescovado, con attraversamento di piazza dei Miracoli, alle ore 16 la solenne cerimonia religiosa (benedizione dal sagrato della Cattedrale alle Compagnie), alle ore 16.30 l’inizio dei tiri di gara tra le Compagnie di Balestrieri, alle 17.45 l’inizio dei tiri al Corniolo dei finalisti. Alle 19 la proclamazione dei vincitori.

I trofei consisteranno per il campione assoluto, “Re della balestra 2024”, il prezioso Collare d’oro da detenere per un anno donato nel 1962 dall’associazione amatori armi antiche di Milano. Alla città di appartenenza del campione assoluto sarà assegnato anche il Palio dipinto per l’occasione da Daniele Bertieri e raffigurante la Madonna di sotto fli Organi, protettrice della città di Pisa.

Sono previsti la medaglia d’oro per il vincitore assoluto, il trofeo artistico per la prima Compagnia classificatasi nella competizione a squadre, medaglie d’argento per tutti i finalisti al titolo assoluto e per tutti i presidenti, maestri d’arme e consiglieri F.I.B.. Infine, medaglie di bronzo per tutti i partecipanti. Tra le iniziative collaterali al torneo anche un concorso fotografico incentrato sulla valorizzazione e salvaguardia delle antiche tradizioni del tiro con la balestra antica da banco.