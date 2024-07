SIENA – La Fondazione Toscana Life Sciences adesso potrà lavorare sul proprio futuro. I problemi economici sono alle spalle, adesso che il cda ha approvato il bilancio 2023.

Il consuntivo si è chiuso con un attivo patrimoniale di 23,9 milioni di euro, un utile di euro 11.129 e un patrimonio netto pari a euro 841.063, di cui euro 685.000 come fondo di dotazione.

“Il 2023 si è concluso registrando una serie significativa di passività economiche e finanziarie dovute a varie cause che sono puntualmente riportate nella documentazione di accompagnamento al bilancio stesso – hanno fatto sapere dall’incubatore delle Scienze della vita -. Tali importanti passività registrate nel bilancio 2023 sono state controbilanciate grazie al fondamentale contributo, per il conto economico del 2023, del socio Fondazione MPS che ha concesso a TLS l’usufrutto gratuito dell’edificio MRC (Medicine Research Center), per la durata di sedici anni”.

Il prossimo passo sarà la messa a terra del piano triennale, che dovrà dare concretezza all’operazione di rilancio.