RISPESCIA – Torna Festambiente, dal 3 al 7 agosto a Rispescia (Gr), alle porte del Parco della Maremma, la manifestazione del cigno verde riapre i battenti con un format attualissimo e aderente ai tempi che cambiano.

Non è un caso che il claim della manifestazione sia #lapaceèrinnovabile, a ricordare che la costruzione di un mondo non in guerra può e deve passare solo attraverso l’abbandono delle fonti fossili e l’azione positiva e propositiva in tal senso delle istituzioni e dei singoli. La manifestazione è stata presentata stamani a palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani insieme al presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e al coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente Angelo Gentili

Tra gli ospiti già confermati: Luigi Ciotti, presidente Libera; Maria Grazia Mammuccini, presidente FederBio; Angelo Frascarelli, presidente ISMEA; Alessandro Bratti, vicepresidente Agenzia Europa dell’ambiente; Giuliano Amato, presidente Corte Costituzionale; Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana; Giampiero Sammuri, presidente Federparchi; Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente.

A Festambiente, momenti di riflessione e svago accompagneranno i visitatori di tra dibattiti animati da personalità di spicco delle istituzioni e della società civile italiana, il cinema del Clorofilla film festival, la musica, la ristorazione bio, le attività della Città dei bambini e delle bambine, SportAmbiente e i numerosi progetti presentati nell’area espositiva. Protagonista anche la musica: nello spazio del “RistoBar Mediterraneo”, in cui si potranno sorseggiare aperitivi rigorosamente naturali e piatti freschi e gustosi realizzati con prodotti bio e di filiera corta, ogni sera si alterneranno artisti di fama nazionale che, dalle 22.30, accompagneranno i visitatori tra suoni, parole ed emozioni. Ad aprire le danze il 3 agosto sarà Maurizio Carucci (frontman degli Ex-Otago) con il suo “Respiro in Tour”. Giovedì 4 agosto sarà la volta di Giovanni Veronesi con i Musica da Ripostiglio in “Liberi Tutti!”. Venerdì 5 agosto la scena sarà tutta per Nello Salza in “Omaggio a Ennio Morricone”. Sabato 6 agosto appuntamento con Max Casacci, musicista e componente dei Subsonica, e Mariasole Bianco, biologa marina e divulgatrice scientifica con una grandissima passione per il mare e la sua tutela. Gran finale domenica 7 agosto con Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini in “Nick Drake, songs in a conversation”, un omaggio all’immenso artista scomparso Nick Drake a 50 anni dall’uscita del suo ultimo lavoro discografico “Pink Moon”.

Tra gli altri ospiti della manifestazione, chi sta lottando al fianco dell’associazione una delle battaglie più importanti dei nostri tempi: la sfida climatica. Con istituzioni, associazioni, aziende della green economy, esponenti della società civile e tantissimi tra cittadine e cittadini, a pochi passi dal Parco della Maremma, Legambiente lavorerà per tracciare la strada del prossimo futuro senza troppi giri di parole. I concetti chiave sono chiari: il Pianeta non aspetta. l’Europa e l’Italia devono fare la propria parte, tenendo bene a mente che anche la pace può e deve passare attraverso la strada della sostenibilità.

Per il programma completo: www.festambiente.it.