SIENA – “L’Italia è un amico molto buono del Regno Unito”. Parola di Oliver Dowden, vicepremier britannico e ospite del Convegno di Pontignano.

“C’è molto su cui il Regno Unito e l’Italia possono lavorare”, ha aggiunto l’esponente politico, sottolineando come questo sia “un momento esaltante” per le relazioni Italia-Gb su cui si è detto anche “ottimista”, spiegando che Londra “vede di sicuro l’Italia come un partner strategico molto importante”.