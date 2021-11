FIRENZE – La Fondazione Cr Firenze ha stanziato un plafond di 35 milioni di euro per il prossimo anno, 5 mln in più rispetto al 2021, per i territori di Firenze, Arezzo e Grosseto.

E’ quanto previsto dal Documento Previsionale Annuale 2022, illustrato oggi agli stakeholder con un evento a Firenze. Secondo il documento, il plafond per il prossimo anno è ripartito fra i cinque tradizionali ambiti di intervento previsti dallo statuto della Fondazione: Arte, Attività e Beni culturali (11,3 milioni di euro), Volontariato, Beneficenza, Filantropia (9,35 milioni di euro); Educazione, Istruzione e Formazione (6,65 milioni di euro), Ricerca Scientifica e Tecnologica (5,6 milioni di euro), protezione e qualità ambientale (2,1 milioni di euro).

Presidente Salvadori: «Progetti speciali che serviranno a cambiare la città, in un momento così importante come quello del dopo Covid»

Le erogazioni della fondazione, ha spiegato il presidente Luigi Salvadori, «prevedranno anche i progetti speciali, progetti che serviranno a cambiare la città, in un momento così importante come quello del dopo Covid, con tutte le risorse che affluiranno, e che dovranno essere spese tutte e spese bene. E’ un momento delicato ma molto stimolante, un momento che potrà cambiare l’orizzonte di tutti noi che facciamo parte di questa comunità, se saremo uniti e se avremo degli obiettivi comuni: fare squadra in questo momento è determinante».