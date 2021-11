PONTEDERA – L’Italia dei Presepi ripartirà da Pontedera (Pisa) dove saranno visitabili in tutte le loro espressioni. Lo rende noto Terre di presepi, il festival nazionale giunto alla settima edizione e che rappresenta la rete presepiale più estesa d’Italia, coinvolgendo parrocchie, Comuni, associazioni, diocesi e presepisti attraverso presepi viventi, vie dei presepi, presepi artistici e nelle chiese, mostre ed esposizioni presepiali.

Appuntamento il 20 novembre al Museo Piaggio

Chiunque si può iscrivere, spiega nota, attraverso il sito dell’associazione «purché il presepe sia visitabile e accessibile in sicurezza con le normative Covid». L’associazione nazionale Città dei Presepi, nata nel 2020, ha scelto Pontedera per presentare le novità e le nuove proposte: appuntamento il 20 novembre al Museo Piaggio, sottolinea coordinatore delle iniziative Fabrizio Mandorlini, in un luogo significativo «perché la città della Vespa rappresenta una delle capitali storiche del lavoro, nell’anno in cui Papa Francesco ha dedicato a San Giuseppe, nel 150/o anniversario della dichiarazione di patrono della chiesa universale, dedicandogli la lettera apostolica ‘Patris Corde’, per cui abbiamo ritenuto doveroso esprimere anche attraverso il presepe questo segno, prevedendo un flash mob in onore del santo a cui sono invitati tutti coloro che portano il suo nome per una benedizione e una preghiera». Quel giorno si svolgerà anche il corteo delle Natività, giunto alla terza edizione e per numeri il più lungo d’Italia.