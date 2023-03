FIRENZE – Priorità alla sicurezza. La Regione ha previsto lo stanziamento di 41 milioni di euro per per la salvaguardia di territorio, edifici scolastici e opere di rigenerazione urbana. Ai Comuni andranno 29, il resto servirà per interventi diretti.

“Serviranno – hanno spiegato il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici, in via prioritaria con destinazione scolastica, per opere di rigenerazione urbana e per altri interventi strategici. Una parte delle risorse destinate agli interventi di rigenerazione urbana saranno dedicate prevalentemente ai piccoli Comuni e una parte ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Con questa delibera diamo certezze alle amministrazioni locali e programmiamo in modo razionale un numero rilevante di interventi in diversi ambiti strategici”.

La quota di risorse di 28,7 milioni che andrà ai comuni è così ripartita: 9,4 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico; 7,3 per la messa in sicurezza prioritariamente degli edifici scolastici, 6 milioni per interventi di rigenerazione urbana, 3 milioni per strumentazioni di reti Lan (Local area network), 1,5 milioni per infrastrutture sociali e 1,4 milioni per la videosorveglianza.

La parte di risorse riservate alla Regione, sempre per l’annualità 2024, sarà pari a 12,3 milioni. Di questi 8,9 milioni saranno destinati alla sicurezza di ponti e strade e alla realizzazione di funicolari e 3,3 milioni ad interventi per le infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazione.