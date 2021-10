SAN GIMIGNANO – Nel 700esimo anno dalla morte di Dante Alighieri una tavola di fumetto inedita per raccontare la visita del Sommo Poeta a San Gimignano come ambasciatore guelfo fiorentino.

E’ l’opera d’arte realizzata dal fumettista Patrick Piazzalunga e che sarà donata all’amministrazione comunale e alla città turrita. La tavola sarà presentata sabato 2 ottobre alle 18.15 nella Sala Tamagni di Palazzo Pratellesi a San Gimignano alla presenza dell’autore, dello scrittore Enzo Linari e dell’assessore alla cultura del Comune di San Gimignano Carolina Taddei. L’evento rientra nel cartellone di “La San Gimignano di Dante” realizzato con il contributo della Regione Toscana e sarà trasmesso on line sulla pagina facebook San Gimignano Accade On Line.

«L’illustrazione è stata creata in maniera quasi tradizionale – spiega il fumettista Patrick Piazzalunga -. Ho fatto una ricerca di immagini di Dante e San Gimignano, la ricerca di documentazione è importante per un disegnatore. Ho fatto la bozza a matita in digitale ed una volta ultimata la matita, ho stampato l’illustrazione e con il tavolo luminoso ho inchiostrato su cartoncino l’intera illustrazione con metodo tradizionale, pennello pennino e china su carta».

«E’ un grande onore per l’amministrazione comunale e per tutta la città ricevere un dono così prezioso – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di San Gimignano, Carolina Taddei -. Patrick è un fumettista poliedrico, sicuramente uno dei più talentuosi nel panorama nazionale. L’illustrazione farà bella mostra di sé nella collezione di opere del palazzo comunale ed una copia donata alle scuole del territorio. Il progetto – conclude Taddei – è stato infatti pensato per avvicinare ulteriormente le giovani generazioni alla poetica e alla figura di Dante».

Biografia Patrick Piazzalunga nasce a Bergamo il 17 dicembre del 1986, vive e lavora a San Gimignano in Toscana. All’età di 17 anni affronta la sua prima collaborazione come inchiostratore nel mondo del fumetto, per il fumetto “John Doe” edito da Eura.

Nel 2008, per un Motion Comics relativo all’ultimo film di BATMAN “The Dark Knight”. Il titolo di tale lavoro è “The Shadow of Ra’s Al Ghul”, prodotto in esclusiva per la Nokia, ha coinvolto la DC Comics e la Warner Bros.”Batman: l’ombra di Ra’s Al Ghul scitto da Dennis O’Neil e matite di Giuseppe Camuncoli. Con Marco Santucci (dove prende parte nel lavoro come inchiostratore, per la testata DAMPYR (Sergio Bonelli Editore). Nel 2009 sempre insieme a Marco Santucci, collabora per il suo primo debutto in casa MARVEL COMICS, per alcuni numeri di X FACTOR, SIEGE: SPIDERMAN, CAPTAIN AMERICA: FOREVER ALLIES. Nel 2012 sempre come inchiostratore insieme al disegnatore Santucci, approda nella casa editrice francese Soleil Editions, per il progetto “La Mandragore” sui testi di Sylvain Corduriè. 2018 Patrick lavora con Alessandro Ginori per il progetto created owned “Il paese dei ciechi” (It Comics).

Nel 2020 disegna Project Patron (Aftershock comics) scritto da Steve Orlando.