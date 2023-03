MONTALCINO – Sabato 25 marzo, nell’ambito del programma InChiostro, i Musei di Montalcino – Tempio del Brunello ospitano un’iniziativa, organizzata da Opera Laboratori, che si inserisce nelle celebrazioni del Dantedì, giorno individuato dal Ministero della Cultura come quello in cui ricordare Dante Alighieri.

Secondo gli studiosi, infatti, il Sommo Poeta fece iniziare la Divina Commedia il 25 marzo 1300, anno del primo Giubileo indetto da papa Bonifacio VIII. Il 25 marzo il calendario liturgico celebra l’Annunciazione, ossia l’Incarnazione del Verbo, un fondamentale inizio che coincide con la rinascita della natura e la rivincita della luce. Non a caso, un tempo, in questa data a Firenze e nell’antica Repubblica di Siena si celebrava anche il Capodanno.

Per tutta la giornata del Dantedì presso i Musei di Montalcino – Tempio del Brunello (museo più innovativo 2021 in Italia secondo Tiqets) sarà possibile vedere attraverso i visori il cortometraggio in realtà virtuale dedicato alla cantica dell’Inferno, realizzato e prodotto da ETT Spa per Rai Cinema, con la voce narrante di Francesco Pannofino.

L’iniziativa si terrà in contemporanea a Milano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, a Torino al Museo Nazionale del Cinema Mole Antonelliana, mentre alla Casa di Dante di Firenze si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto, rivolto a “potenziare il patrimonio umanistico attraverso le nuove tecnologie, in grado di stimolare alla lettura e di incuriosire e stimolare soprattutto il pubblico delle giovani generazioni” (ETT Spa).

La mattina di sabato 25 marzo una conferenza del prof. Dario Pisano, consulente scientifico del progetto e autore di numerosi saggi su Dante, sarà rivolta agli studenti delle classi seconde della Scuola Media di Montalcino. I ragazzi avranno modo poi di fruire del video VR e di seguire una visita tematica sulle opere d’arte raffiguranti l’Annunciazione conservate all’interno dei Musei cittadini.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, il prof. Dario Pisano ripeterà l’intervento con la conferenza, aperta a tutti, ‘Dante legge noi’; sarà introdotto da Alessandro Cavallaro di ETT Spa, responsabile del progetto.

A seguire un aperitivo presso l’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello concluderà la giornata del Dantedì.

Info e booking 0577/286300 | Enoteca Bistrot 335/1576289 orodimontalcino@operalaboratori.com