LIVORNO – Semaforo verde per la Darsena Europa nel porto di Livorno, dopo il parere favorevole Commissione via Vas.

L’intervento – hanno fatto sapere dal ministero dei Trasporti – del valore complessivo di 450 milioni e atteso da tempo, prevede in prima fase opere di difesa per alcuni km e 16 milioni di opere di dragaggi, a regime 3 km di banchine, 2 grandi terminal e fondali ampliati per accogliere le portacontainer e le navi extralarge. “Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini – hanno affermato dal Mit – per lo sblocco di un’opera che è un grande passo per lo sviluppo del porto e dell’economia del territorio. La notizia – conferma la grande attenzione per la Toscana, dopo la riunione tecnica di ieri al Mit sulla Tirrenica alla presenza, tra gli altri, di Anas”.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale Francesco Gazzetti e dal segretario regionale dal Pd, Emiliano Fossi: “Quello della Darsena Europa è, infatti, un progetto strategico che abbiamo voluto, sostenuto e difeso in ogni luogo ed in ogni modo, tanto che metà del finanziamento pubblico arriverà, come confermato dal presidente Giani, dalla Regione Toscana con oltre 200 milioni di euro ai quali si sommano i fondi nazionali stanziati nel 2020 con un decreto dell’allora Ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli a cui si aggiungono finanziamenti da parte del Cipe e dell’Autorità Portuale”.