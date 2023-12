FIRENZE – Una boccata di ossigeno per le aziende. Il ministero dell’Agricoltura ha dato il via libera all’utilizzo di 6 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale colpite dall’alluvione.

Le risorse vanno ad indennizzare le imprese che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei danni o che non abbiano aderito ad un fondo di mutualizzazione. “Grazie al rapido intervento della Regione – ha detto il presidente Eugenio Giani – e alla altrettanto rapida decisione del Ministro, la Regione Toscana potrà deliberare nelle prossime settimane la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici e avviare il bando per l’assegnazione degli indennizzi”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Stefania Saccardi. “Sarà assegnato tramite un altro bando, sulla sottomisura 5.2, del Psr, che prevede un sostegno a copertura degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dall’evento nelle provincie di Pistoia, Prato, Firenze, Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara, ovvero quelle indicate nelle delibere del Consiglio dei ministri con la dichiarazione dello stato di emergenza – ha aggiunto l’assessore regionale -. La giunta regionale ha deliberato l’avvio delle procedure per l’emissione del bando che sarà pubblicato già dalla prossima settimana”.