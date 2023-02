SIENA – Una seconda commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi è più vicina. Le commissioni Finanze e Giustizia della Camera, in seduta congiunta, hanno approvato un emendamento promosso da due deputate del M5S, Carla Giuliano e Valentina D’Orso.

All’interno dell’art. 1 del testo presentato il 3 novembre 2022, è stato modificato il comma 1, lettera b, rimuovendo il seguente passaggio “dalla commissione parlamentare di inchiesta sul medesimo argomento istituita nella XVIII legislatura, nonché”.

La variazione ha riscritto quindi il paragrafo che adesso recita: “esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti con riferimento alla morte di David Rossi dalle relative inchieste giornalistiche, e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste. La commissione per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 acquisisce integralmente i materiali raccolti o formati dalla commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura, ivi inclusi i resoconti, comprensivi delle parti secretate, delle audizioni e la relazione finale”.

In sostanza la nuova commissione, in caso di via libera da Montecitorio, potrà avvalersi di tutto il lavoro fatto dalla precedente, della quale per altro D’Orso faceva parte. Materiale che sarebbe stato più corposo se non fosse sopraggiunta la fine anticipata della legislatura.

Slitta invece alla prossima settimana l’attribuzione del mandato al relatore, che poi dovrà presentare il testo in aula. Individuato il deputato, non resta che calendarizzare l’illustrazione alla Camera. La procedura non dovrebbe tuttavia richiedere molto tempo. La nuova commissione, se non ci saranno ulteriori passaggi intermedi, potrebbe essere istituita entro la fine di marzo.